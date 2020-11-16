«Титаник» отсканируют лазером для создания виртуальной 3D-модели

Проект осуществляет компания, которая занимается пилотируемыми подводными исследованиями, пишет ANINews.

По проекту Ocean Gate Expeditions будут обучены «гражданские ученые», которые выступят в качестве специалистов по миссии подводных исследований и экспедиций к «Титанику». Запись на экспедиции начнется в конце мая 2021 года, группа добровольцев погрузится под воду на лодке Ocean Gate почти на 4 км.

Будет несколько миссий, каждая из которых продлится 10 дней. Сотрудники миссии будут совершать 8-10-часовые погружения на подводных лодках в составе пяти членов экипажа. Бюджет проекта составляет $125 тыс.

В ходе экспедиций эксперты совместно с океанографами, археологами и другими специалистами планируют зафиксировать лежащее на дне судно лазерным сканированием в видео высокого разрешения. Затем на этой основе будет создана фотореалистичная виртуальная 3D-модель кораблекрушения.