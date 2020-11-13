Поднятые со дна залива колонны станут основой музея подводной археологии в Выборге

Об этом сообщил журналистам директор выставочного центра Эрмитаж-Выборг Александр Костенко.

Музей подводной археологии будет посвящен находкам на дне Балтийского моря. Его планируется открыть рядом с выставочным центром Эрмитаж-Выборг.

Основой для создания нового музея станут колонны, которые подняли недавно со дна Выборгского залива, а затем установили на площади перед эрмитажным центром. Официальное открытие экспозиции состоялось в пятницу в Выборге.

В ходе открытия Костенко рассказал о планах создать на этом месте музей подводной археологии под открытым небом. По его словам, колонны стали «первым ключиком» реализации этого плана.

«В следующем году мы хотим открыть здесь еще одну экспозицию: под стеклянными куполами мы выставим останки корабля. Дальше у нас большие планы — есть еще останки кораблей, и мы их обязательно выставим здесь»,— рассказал Костенко.