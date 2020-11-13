Муромский музей Зворыкина вдвое увеличит площадь экспозиции

13.11.2020
Реставрационные работы идут в родовой усадьбе одного из основоположников телевидения Владимира Зворыкина в Муроме. Ремонт усадьбы купцов Зворыкиных, построенной в середине XIX века, начались в 2013 году.
До 2024 года на эти цели планируется направить из областного бюджета 315 млн рублей, общий объем необходимых средств составляет более 630 млн рублей. Основное здание усадьбы закрыто для посещения с 2011 года, сейчас оно является частью Муромского историко-художественного музея.
После завершения реставрации экспозиционная площадь музея вырастет с 550 до 1300 кв. метров. Благодаря этому в экспозиции можно будет разместить 10 тыс. предметов вместо 4 тыс., как планировалось ранее.
Кроме того, в музее создадут концертно-лекционный зал и детский центр.