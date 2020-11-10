Российский мультфильм «Большое путешествие» собрал в Нидерландах $1,8 млн

10.11.2020
Представляя продолжение мультфильма, который претендует на поддержку Фонда кино, Ровенский отметил, что прокату анимационного фильма в Нидерландах помогла пандемия и отсутствие конкуренции с большими американскими проектами.
Благодаря этому «Большое путешествие» собрал в Нидерландах $1 млн 850 тыс. и $300 тыс. в Бельгии. Это очень большие результаты, которые раньше никогда не достигались отечественным кино, отметил Ровенский.
Как отметили продюсеры ленты, в России она также стала популярна у зрителей. В отечественных кинотеатрах мультфильм посмотрели 1 млн человек.