В Курганской области откроется копия святилища каменного века — «уральского Стоунхенджа»

Уникальный археологический музей под открытым небом заработает в ноябре, сообщает пресс-служба Курганского государственного университета.

Музей будет представлять собой реконструированное святилище Савин, существовавшее в III тыс. до нашей эры в эпоху энеолита (меднокаменного века). По мнению ученых, оно выполняло функцию обсерватории.

Работы по созданию реплики древнего комплекса шли на деньги Фонда президентских грантов. Проект выполнило курганское общество «Зауральское общество друзей истории, археологии и культуры» (ЗОДИАК) и КГУ с участием Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН и ассоциации экспериментальной археологии «Археос» из Челябинска.

Святилище Савин находится в Белозерском районе Курганской области. Оно было найдено в 1982 году археологом Михаилом Вохменцевым и местными краеведами. В процессе исследования объекта ученые сделали вывод, что святилище было обсерваторией, помогавшей древним людям измерять время и предсказывать сезонные изменения в природе.

Аналогом комплекса является британский Стоунхэндж, разница лишь в том, что Савин был сделан из дерева, а не камня. Такой тип объектов ученые называют «вудхэндж». Курганская энеолитическая обсерватория оказалась самой восточной из таких объектов, она включена в список объектов культурного наследия федерального значения.