У Стены Плача в Иерусалиме нашли глиняный сосуд с арабскими золотыми монетами

Об открытии израильских археологов сообщает The Times of Israel.

Раскопки ведутся у Западной стены в Иерусалиме сотрудниками миссии Управления древностей Израиля (IAA). Археологи ведут раскопки перед началом строительства подземного перехода.

Ученые нашли небольшой глиняный сосуд, в котором находились четыре золотые монеты возрастом более тысячи лет. По мнению эксперта по монетам в IAA Роберта Кула, найденные монеты датируются периодом геополитических изменений в регионе.

Монеты относятся ко времени, когда контроль над этими территориями перешел от суннитского халифата Аббасидов со столицей в Багдаде в руки шиитской династии Фатимидов из Северной Африки. При этом их подборка идеально отражает момент времени, отметил специалист.

«Два золотых динара были отчеканены в Рамле во время правления халифа аль-Мути (946–974 гг. н. э.) и его регионального губернатора Абу Али аль-Касима ибн аль-Ихшида Унуджура (946–961 гг. н. э.)», — пояснил эксперт.

Два других динара были отчеканены в Каире правителем Фатимидов аль-Муиззом (953-975 гг. н.э.) и его преемником аль-Азизом (975–996 гг. н. э.). По словам эксперта, это первый тайник за последние полвека с монетами такого рода, найденный в Старом городе Иерусалима.

«Четыре динара были большой суммой для большинства населения, жившего в то время в тяжелых условиях», — рассказал Роберт Кул. В то время это была ежемесячная зарплата мелкого чиновника или четырехмесячная зарплата простого рабочего.