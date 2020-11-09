Театр «Современник» представит на «Балтийских сезонах» спектакль «Нэнси»

Показы спектакля пройдут в Калининграде 17 и 18 ноября, сообщили в пресс-службе фестиваля.

Гастроли Московского театра «Современник» пройдут в Калининграде впервые. Театр покажет на сцене Калининградского областного драматического театра музыкальный спектакль «Нэнси» в постановке режиссеров Ивана Вырыпаева и Никиты Владимирова, пояснили в пресс-службе.

Спектакль рассказывает историю молодой девушки, которая собирается стать кинозвездой. Премьера спектакля прошла 23 мая 2019 года.

Авторы поставили себе задачу сформировать новый для российской сцены жанр «stand-up про мюзикл», соединив мюзикл и остроумные комментарии к происходящему на сцене в формате stand-up comedy.

С одной стороны, спектакль «Нэнси» представляет собой легкую развлекательную историю о мире шоу-бизнеса. С другой, он рассказывает о возможности сострадания, причем не только к любимым нами обаятельным, милым и светлым людям, но и к тем, кто обижает нас, отметил Иван Вырыпаев.