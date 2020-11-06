Найденные в Оке скульптуры 1955 года установят в рязанском Торговом городке

Об этом рассказал Директор НПЦ «Рязанская археологическая экспедиция» Василий Конов в разговоре с 62ИНФО.

В конце октября во время отлива у причала Оки прохожие заметили появившиеся из воды части памятников. Как оказалось, из воды появились скульптуры молодого человека в пиджаке и женщины в вышиванке, держащей в руке кукурузу.

Расчисткой и хранением найденных статуй занялось рязанское отделение всероссийского общества охраны памятников истории и культуры. По мнению Конева, в дальнейшем статуи будут выставлены на территории возрождающегося Торгового городка.

Находкой, по словам археолога, стал оригинальный архитектурный комплекс 1955 года постройки, для своего времени бывший одним из самых ярких на территории СССР. Рязани есть чем гордиться, считает он, так как комплекс хорошо сохранился.

Хорошим решением была бы установка копий скульптур в Торговом городке. Подлинники можно было бы установить в павильоне, посвященном истории комплекса. Однако восстановить найденные скульптуры будет сложно, считает специалист, так как при реставрации они могут начать разрушаться из-за того, что долго находились в воде.