В России создадут аудиосериал «Медиаторики» о рок-музыке

06.11.2020
Аудиосериал «Медиаторики» расскажет детям и взрослым о рок-музыке. Проект придумали основатели семейного музыкального фестиваля Kids Rock Fest.
В основу сюжета легли истории волшебных существ, внешне похожих на гитарные медиаторы, пояснили в пресс-службе. «Герои сериала исследуют мир музыки, играют на музыкальных инструментах и мечтают стать настоящими рок-звездами», — говорится в сообщении.
Об истории рок-н-ролла вместе с «медиаториками» слушателям расскажут Вячеслав «Дацент» Бирюков из Distemper, Александр Зарецкий из группы «Старый приятель» и Александр Минаев из ансамбля мотологической музыки «Тайм-аут».
Организаторы собрали команду известных актеров, которые озвучат аудиосериал. Это Лариса Брохман, Ольга Шорохова, Диомид Виноградов, работавшие над мультфильмами «Фиксики», «Свинка Пеппа» и других.