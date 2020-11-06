Московский театр «Новая опера» им. Колобова возглавит Антон Гетьман

06.11.2020
Возглавить театр «Новая опера» им. Е. В. Колобова предложил Антону Гетьману департамент культуры Москвы.
Как рассказала начальник управления театров и концертных организаций департамента культуры города Москвы Наталья Дрожникова, «Новая опера» — директорский театр, в котором административное и художественное руководство находятся в одних руках.
Месяц назад Дмитрий Сибирцев, являвшийся главой театра в течение 8 лет, ушел на другое направление работы. Поэтому «Новую оперу» предложили возглавить Антону Гетьману.
«Уверена, что опыт и профессионализм Антона Александровича позволят ему справиться с новой самостоятельной задачей», — заявила Дрожникова.
Последние четыре года Гетьман был директором Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко. Ранее он более 14 лет служил заместителем генерального директора Большого театра.