Григорий Лепс рассказал, чем необычна для него песня к исторической драме «Грозный»

Премьеру фильма готовит к показу телеканал «Россия», сообщила пресс-служба певца.

Автором музыки для новой песни «Небеса» стал российский композитор Эдуард Артемьев.

«Иван Грозный сыграл очень важную роль для страны. Как бы ни жил в его правление народ, какие бы катаклизмы ни переживала при нем страна, для российского государства он был выдающейся личностью. Я рад, что мне доверили исполнить песню к картине, которая рассказывает о той эпохе», — отметил Лепс.

По словам исполнителя, песня «Небеса» необычна для его репертуара, так как ближе к народной музыке, чем к эстрадной. «В ней довольно завуалированные слова, своеобразная гармоническая сетка и непривычное для меня исполнение. Есть произведения, которые ярко выражают то, что я делаю в своей музыке — хриплю, кричу. А здесь, чтобы донести главную идею до слушателя, мне надо в большей степени пропеть. Для меня это не проблема, а хороший и полезный опыт. У нас получилось аллегоричное произведение, и каждый сделает свой вывод», — подчеркнул певец.

Премьера многосерийной драмы «Грозный» состоится в эфире телеканала «Россия» в новом сезоне. Новый фильм из цикла «История любви. История России» расскажет о времени правления Ивана Грозного. Роль первого русского царя в многосерийном фильме режиссера Алексея Андрианова в разные годы исполняют Сергей Маковецкий и Александр Яценко.

Клип на песню «Небеса», новые постеры и кадры из фильма «Грозный» доступны по ссылке: (фото телеканала «Россия»).