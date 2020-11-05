НОВАТ впервые представит барочную оперу Генри Пёрселла «Дидона и Эней»

Опера будет показана на Камерной сцене НОВАТа 13 и 14 ноября, сообщает пресс-служба театра.

«Дидона и Эней» — одна из немногих старинных барочных опер, вошедшая в репертуар крупнейших театров мира. Написанная выдающимся английским композитором Генри Пёрселлом, опера считается лучшим сочинением английской музыкальной культуры конца XVII — XVIII столетия.

Автор художественной концепции и постановщик — главный режиссер НОВАТа, кандидат искусствоведения Вячеслав Стародубцев. «На сегодняшний день особенную актуальность приобретают камерные оперы, так как этот стиль не требует больших массовых сцен, но выражает всю глубину и изысканность оперного искусства. Барочная опера с ее тонкой эмоциональной структурой сегодня становится проводником к жанру большой оперы. Наряду с такими оперными раритетами, как «Замок герцога Синяя борода» Бэлы Бартока, «Франческа да Римини» Сергея Рахманинова, жемчужиной репертуара Камерной сцены станет «Дидона и Эней». Большая удача, что в труппе НОВАТа есть потрясающие артисты, в том числе и звезда мировой оперной сцены Василиса Бержанская, которые могут на высочайшем уровне представить этот уникальный музыкальный стиль», — подчеркнул Стародубцев.

В премьерном показе спектакля 13 ноября заглавную партию исполнит одна из самых ярких молодых звезд мировой оперы, солистка НОВАТа Василиса Бержанская. «Дебют одной из самых востребованных певиц своего поколения в роли Дидоны станет прекрасным подарком для ценителей оперы», — уверены в театре.