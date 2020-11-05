Могила женщины-охотницы опровергла мнение о разделении полов в каменном веке

Результаты исследования опубликовала команда ученых из Калифорнийского университета, пишет advances.sciencemag.org.

Ученые провели раскопки 9000-летнего захоронения, найденного несколько лет назад на высокогорном участке Виламайя Патжха в Перу.

В погребении были обнаружены останки женщины, при жизни активно занимавшейся охотой на крупных животных. Находка разрушила стереотип о том, что в древности мужчины охотились, а женщины лишь собирали урожай.

Как выяснилось, в эпоху каменного века половое разделение труда было принципиально другим. В погребении был найден охотничий набор с наконечниками и инструментами для обработки животных, рядом находились останки женщины. Это говорит, что при жизни она была тесно связана с охотой, пишут ученые.

Проанализировав предыдущие находки в этом регионе, ученые выяснили, что женщины-охотницы встречались и ранее. Опубликованные исследования позднеплейстоценовых и раннеголоценовых погребений по всей Северной и Южной Америке позволили выделить 107 мест захоронения, в 27 из которых были найдены предметы охоты на крупную дичь.

11 из этих могил были женскими, 15 — мужскими. По мнению исследователей, этого достаточно для того, чтобы говорить о постоянстве участия женщин в охоте на крупную дичь.