РАМТ представит мультимедийную выставку о своей столетней истории

Проект объединяет мультимедийные проекции и макеты с дополненной реальностью, сообщили в пресс-службе театра.

Экспозицию о своей истории Российский академический Молодежный театр представляет в четверг. Выставка посвящена 100-летию театра и 200-летию здания на Театральной площади, отмечать которые будут в 2021 году.

Мультимедийный проект к юбилею РАМТа соединил традиционные выставочные формы исторических фотографий и макетов спектаклей в классических интерьерах с современными технологиями, представляющими известные изображения в ином масштабе, превращая их в самостоятельное художественное произведение. Исторические артефакты при этом не растворяются в мультимедийном формате, а подчеркивают свою уникальность, помогая зрителю ознакомиться с театральной историей, рассказали в пресс-службе театра.

В нижнем фойе театра зрители увидят видеомэппинг из 3D-проекций. Сюжет «Детство великих — 100 лет ЦДТ-РАМТ в событиях и лицах» знакомит с театральными деятелями, которые начали здесь свой путь или посвятили свою жизнь РАМТу. «Театральная площадь, дом 2. История здания и его героев» представляет антрепризу Лентовского, кружок Островского, Театр Незлобина, Новый Императорский театр и МХАТ Второй, в разное время располагавшихся в особняке на Театральной.