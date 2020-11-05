Гергиев и Мацуев едут в Японию с Венским филармоническим оркестром

Гастроли оркестра с участием российских дирижера и пианиста начинаются в четверг в японском городе Китакюсю, рассказал Мацуев ТАСС.

По словам пианиста, происходит беспрецедентное событие в мире классической музыки. Тур был запланирован давно, планировалось посетить Китай, Тайвань, Южную Корею и Японию, однако из-за пандемии он был перенесен.

Гастроли будут идти с 5 по 14 ноября. Для их обеспечения правительство Японии выдало специальное разрешение на въезд в страну по личной просьбе канцлера Австрии Себастьяна Курца. Гастроли будут идти в условиях беспрецедентных мер безопасности, музыкантам запрещено выходить из номеров отеля, кроме как на концерт, для них будут организованы специальные трансферы на скоростных поездах и автобусах.

Оркестр будет выступать в городах Китакюсю, Кавасаки, Осака и Токио с 9 ноября. В программу выступлений войдет концерт для фортепиано с оркестром № 2 Сергея Прокофьева.