В Анапе найдены терракотовые статуэтки античных богов возрастом более 2 тыс. лет

Об этом сообщил научный консультант экспедиции, завотделом истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН Владимир Горончаровский ТАСС.

По его словам, находку сделали специалисты из Краснодара и Санкт-Петербурга в составе экспедиции «Кубаньархелогии», работавшие на раскопках на территории санатория в Анапе.

Ученые нашли две терракотовые фигуры IV–II вв. до н. э. на территории гончарного квартала античного города Горгиппия. «Два неповрежденных временем изображения Персефоны, древнегреческой богини плодородия и владычицы преисподней, найдены на глубине около 2,5 метра, под развалом купола гончарной печи», — пояснил ученый.

По словам Горончаровского, ранее в России была найдена только одна такая терракота, причем она происходила из погребения и дошла до наших дней разбитой на несколько фрагментов.

Неподалеку от статуэток сделали еще одну интересную находку — рельеф с восседающей на троне богиней Кибелой, держащей на коленях львенка. По обеим сторонам от нее расположены фигуры вестника богов Гермеса и покровительницы колдовства Гекаты.

Это лучший по качеству исполнения известняковый рельеф с подобным сюжетом из всех известных на территории Боспорского царства, рассказали ученые.

Также на территории раскопок найдены многочисленные следы русско-турецких войн XVIII–XIX вв. и Крымской войны 1853–1856 годов. В конце XVIII в. османы сделали Анапу крепостью, окруженной рвом глубиной до 8 метров, с гарнизоном 25 тыс. человек. «В крепости был постоялый двор, две мечети, бани, казармы для янычар, базар и более 500 лавок и кофеен. Поэтому неудивительно, что самыми многочисленными находками в турецком слое стали фаянсовые кофейные чашечки и глиняные курительные трубки», — рассказали ученые.