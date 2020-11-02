Власти Петербурга отказались убрать «карикатурную» статую Петра I

Комитет по культуре Санкт-Петербурга не видит оснований для демонтажа скульптуры первого императора, сообщили в пресс-службе комитета.

Ранее депутат Госдумы Евгений Марченко обратился к губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову с письмом, ссылающимся на обращение искусствоведа Веры Смирновой. Та предложила демонтировать памятник Петру I скульптора Михаила Шемякина, установленный в Петропавловской крепости.

По мнению искусствоведа, памятник лишен художественной ценности и является только «карикатурой на великого человека». В документе указано, что искусствовед считает кощунственной установку этого памятника напротив усыпальницы русских императоров, в которой находится и прах самого Петра Первого.

В комитете ответили, что памятник, созданный в 1991 году, в 1993 году был передан в собрание СПб ГБУК «Государственный музей истории Санкт-Петербурга», сейчас он является частью Музейного фонда Российской Федерации. Кроме того, памятник стал неотъемлемой частью ансамбля Петропавловской крепости и пользуется у посетителей музея большой популярностью, отметили в комитете.