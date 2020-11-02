Московский Дом музыки представит премьеру спектакля «Курт Вайль: Kabarett Musik»

В основу постановки легли песни немецкого композитора в жанре дарк-кабаре, сообщили в пресс-службе ММДМ.

Показ состоится 15 ноября. Зрителей ждет необычное сочетание оперного голоса и стилистики кабаре, отметили в пресс-службе.

В ходе постановки солистка Большого театра Александра Дурсенева исполнит песни без помощи микрофона. Работая на стыке жанров, Курт Вайль сумел гениально объединить академическую и легкую музыку, отметили в Доме музыки.

«В музыкальной культуре XX века у него свое особое место. Другое дело, что передо мной, как классической певицей, встал вопрос: в какой мере я могу отойти от своего академизма, насколько можно выйти из «оперных рамочек» и как не впасть в дурновкусие? Это работа на грани — и трудно, и интересно», — цитируют в пресс-службе слова исполнительницы.

Постановка объединит десять композиций Вайля, которые были созданы в 1930-1940-е годы. Многие из них прозвучат в России впервые.

Песни рассказывают зрителям истории о любви в судьбах разных женщин, как трагические, так и лирические и комические. Каждый из зонгов Вайля представляет собой отдельную драматическую миниатюру и маленький спектакль, даже целую жизнь, заключенную в песне продолжительностью всего три минуты, отметила Дурсенева.