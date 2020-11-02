Сыгравший в фильме «В бой идут одни старики» актер Александр Немченко умер в 66 лет

02.11.2020
«Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно. Отошел в вечность Александр Немченко. Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего питомца», — говорится в сообщении на странице театра в Facebook.
По словам коллег, Немченко прожил богатую творческую жизнь. Прощание с актером состоится во вторник в Виннице, его прах будет погребен в родном городе Ровно.
Александр Немченко родился 12 ноября 1953 года в Ровно в семье руководителя театрального оркестра и актрисы областного театра. Сын пошел по стопам родителей, окончил в 1975 году Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого.
Самую известную свою роль в кино в кинофильме «В бой идут одни старики» Немченко получил на втором курсе в 1973 году.
По окончании института работал актером Херсонского музыкального драмтеатра, в 1976 году служил в армии, с 1977 работал в театре Винницы.