Евгений Гришковец отменил свой спектакль «Пока наливается пиво» из-за «потери актуальности»

Спектакль с его участием и авторством идеи был назначен на 6 ноября, отмечает писатель на своем сайте odnovremenno.com.

По словам Гришковца, в первый раз в его многолетней практике спектакль заменяется не из-за болезни кого-то из актеров, форс-мажора или технических причин. С момента последнего исполнения зимой постановка полностью утратила свою актуальность, считает автор.

Спектакль «Пока наливается пиво» задумывался как жестко привязанный к дню, когда он исполняется, пояснил Гришковец. «Если мы играем спектакль в среду и в городе идет снег или дождь, то персонажи, приходящие в бар, заходят в мокрой одежде, с зонтами, и так или иначе звучит, что сегодня среда, а завтра четверг. Если спектакль играется накануне 8 марта или другого праздника, то говорится и об этом», — подчеркнул писатель.

Однако с момента последнего исполнения постановки в мире произошли изменения, которые сделали невозможной беззаботную атмосферу исполнения, считает автор. «Беспрерывные беспорядки в Соединенных Штатах, Навальный, Белоруссия, война между армянами и азербайджанцами… Уже существенно больше полугода мы живем в состоянии пандемии и постоянно меняющихся ограничений… На носу выборы в Америке…» — перечисляет Гришковец.

По мнению автора, снова играть этот спектакль сегодня невозможно, он «навсегда и безвозвратно утерян». Вместо него 6 ноября будет исполнен спектакль «По По» с Игорем Золотовицким, сообщил Гришковец.

Постановка сделана по мотивам рассказов Эдгара По, который сейчас является самым актуальным писателем на планете, уверен автор. «Так весело говорить и играть про смерть нам не удавалось прежде и, надеюсь, не удастся впредь», — иронизирует Гришковец.