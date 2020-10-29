В Грозном открылась выставка Юрия Купера, впечатленного чеченскими башнями

Экспозиция «Мой театр» приурочена к 80-летнему юбилею художника, передает ТАСС.

Выставка включает в себя серии работ, созданных для театра и театральных постановок. На открытии первый замминистра культуры Чечни Айшат Кадырова рассказала, что ее дедушка, первый президент республики Ахмат-Хаджи Кадыров, говорил о том, что без культуры нет нации.

«Его слова стали напутствием для всех нас. Познакомившись с Юрием Купером, я сразу же поняла, что это художник вне времени и вне границ. Для меня большая честь открывать эту выставку в нашем национальном музее», — отметила Кадырова.

Выставка будет открыта до 28 ноября. Посетители смогут увидеть на ней известные работы художника и его новые картины, созданные под впечатлением от исторической архитектуры чеченских родовых башен.