Мариинка впервые присоединится к Всемирному дню балета со спектаклем «Корсар»

Запланированы события в форматах офлайн и онлайн, сообщает пресс-служба театра.

В этом году целью Всемирного дня балета стало объединение сообщества артистов и поклонников танца в непростое время пандемии, отмечается в сообщении. Мариинский театр не только откроет двери своего великолепного исторического здания, которому в этом году исполняется 160 лет, но и проведет мероприятия онлайн, рассказали в пресс-службе.

На исторической сцене будет представлен балет «Корсар». В нем примут участие Анастасия Матвиенко, Мей Нагахиса, Андрей Ермаков и Кимин Ким.

С 13:00 до 14:00 театр представит онлайн мастер-класс руководителя балетной труппы, заслуженного артиста РФ Юрия Фатеева с участием ведущих солистов. С 15:00 до 15:30 пройдет трансляция репетиции примы Мариинского театра Виктории Терешкиной, которая будет готовиться к балету «Баядерка» под руководством педагога-репетитора Любови Кунаковой.