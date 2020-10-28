Минкультуры создает механизм поддержки кинотеатров России

Поддержку получат российские релизы сентября-декабря 2020 года, сообщили в Минкультуры по итогам заседания президентского Совета по культуре и искусству.

В ходе заседания президент РФ Владимир Путин предложил поддерживать в условиях пандемии в первую очередь тех кинопрокатчиков, которые показывают именно российские кинофильмы.

Поддержка кинопроката российских фильмов уже была ранее запланирована по линии Минкультуры РФ и Фонда кино, отмечается в сообщении. В рамках этой программы состоялись конкурсы на господдержку в прокате.

«Что касается поддержки организаций кинопоказа (кинотеатров), о которой говорилось сегодня, то вырабатывается механизм поддержки», — пояснили в пресс-службе.

Поддержку получат российские релизы, которые вышли или выйдут в сентябре - декабре 2020 года, уточнили в министерстве. Фонд кино при этом объявил дополнительный конкурс по получению поддержки проката отечественных фильмов в четвертом квартале 2020 и первом квартале 2021 года.