В Тульской области открылась выставка о Чехове, Бунине и Куприне

27.10.2020
Выставка открылась во вторник в доме-музее И.А. Бунина в городе Ефремове Тульской области. Экспозиция организована в рамках межмузейного проекта Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля, пояснила Иванова.
По ее словам, посетители увидят передвижной вариант выставки, которая работала в дни бунинского юбилея в Москве. В экспозиции около сотни фотографий, автографов и книг, разного изобразительного материала, сказала Иванова.
Кроме привезенных объектов, на выставке будут представлены предметы Бунина из собрания ефремовского музея. Выставка продлится до 18 ноября, отметила Иванова.