Российско-британский сериал «Девушка с плеером» наградили за лучшую режиссуру

Сериал получил приз на фестивале в Бильбао, сообщает в понедельник пресс-служба проекта.

Веб-сериал «Девушка с плеером» режиссера Брайана Лая был создан британской компанией Rits Film при участии российской компании Red Carpet Studio. Фильм удостоился награды международного фестиваля SeriesLand в Бильбао за лучшую режиссерскую работу.

Сериал также номинировали в шести категориях, в том числе «Лучший веб-сериал» и «Лучший сценарий», отметили в пресс-службе.

Проект «Девушка с плеером» основан на одноименном романе Валентины Назаровой. По сюжету главная героиня, роль которой исполнила Екатерина Шумакова, живет и учится в Лондоне, в котором несколько лет назад исчезла ее сестра. Девушка решает начать собственное расследование.

Сейчас начата работа над вторым сезоном проекта, для которого автор написала продолжение книги. Премьера сериала пройдет на платформе первого российского веб-кинотеатра Chill.