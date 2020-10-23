Ильдар Абдразаков даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге

23.10.2020
Концерты и спектакли с участием Ильдара Абдразакова пройдут в московском Большом театре и петербургском Мариинском театре.
24 октября в Большом театре состоится гала-концерт «Большой и Пласидо Доминго: Жизнь в опере». Партнерами оперного певца и дирижера будут звезды мировой оперы и лауреаты разных лет конкурса Operalia, который основал Доминго.
В концерте примут участие Анна Нетребко, Притти Йенде, Кристина Нильссон, Петр Бечала, Юсиф Эйвазов, баритон Михаэль Фолле и тенор Шабьер Андуага . Симфоническим оркестром Большого театра будет управлять Туган Сохиев.
После этого Ильдар Абдразаков три раза выйдет на сцену Мариинского-2 в Санкт-Петербурге. 26 октября певец примет участие в концерте, посвященном памяти Дмитрия Хворостовского. В памятном вечере также выйдут на сцену Анна Нетребко, Хибла Герзмава, Екатерина Семенчук, Юсиф Эйвазов и молодые солисты — лауреаты XVI Международного конкурса имени П. И. Чайковского Айгуль Хисматуллина и обладатель специального приза «Памяти Дмитрия Хворостовского» Владислав Куприянов.
29 октября и 1 ноября Ильдар Абдразаков выступит в партии испанского короля Филиппа II в опере Джузеппе Верди «Дон Карлос». Постановка Джорджо Барберио Корсетти соберет состав таких артистов, как Анна Нетребко (Елизавета), Екатерина Семенчук (Эболи), Юсиф Эйвазов (Дон Карлос) и Михаил Петренко (Инквизитор). За пультом Симфонического оркестра Мариинского театра будет Валерий Гергиев.