Арбенина, Билан и Басков споют на онлайн-концерте «Союзмультфильма»

22.10.2020
Участниками концерта «Сказки и песни Союзмультфильма» станут звезды российской эстрады, которые исполнят хиты из популярных мультфильмов студии.
Российские артисты, в том числе Николай Басков, Диана Арбенина, Дима Билан, Юлианна Караулова и многие другие, исполнят в аккаунтах соцсетей «Русского Радио» и «Союзмультфильма» собственные версии песен из всеми любимых мультфильмов «Золушка», «Чебурашка», «Умка» и других.
Организаторы обещают массу удовольствия и положительных эмоций зрителям разного возраста – как самым маленьким, так и взрослым, сказали в пресс-службе.
Диана Арбенина выступит вместе с дочерью Мартой. Вдвоем они исполнят песню Чебурашки, которую сама артистка пела в своем детстве.
Николай Басков представит зрителям песню «Чунга-Чанга». Дима Билан собирается «вживаться в образ обаятельного крокодила Гены».