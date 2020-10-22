В Тамбовской области стартовал фестиваль «Дни Германии в Тамбове»

22.10.2020

Смотр продлится до 30 ноября, сообщили организаторы.

Фестиваль пройдёт в смешанном виртуальном и очном формате. В этом году он будет посвящён 250-летию со дня рождения немецкого композитора Людвига ван Бетховена.

В рамках смотра пройдет концерт-марафон «Виват тебе, Бетховен!», презентация монографии профессора Демченко «Eroica Людвиг ван Бетховен», интернет-викторина «От мрака к свету, через борьбу к победе». Также состоится международный творческий конкурс презентаций «Бетховениана» и вечер бетховенской музыки.

Для участников VIII Международного конкурса музыкантов-исполнителей «Путь к совершенству» учреждён специальный диплом «За лучшее исполнение произведений Бетховена». В фестивальную афишу вошли выставки, конференции, мастер-классы и лекции, организаторами которых стали региональные учреждения образования и культуры.

Главным организатором смотра стал ТГМПИ имени Рахманинова. Фестиваль проходит при поддержке посольства ФРГ в России. 