В Кемерово откроется выставка рисунков врача-художника из «красной зоны» ковидария

22.10.2020
Выставка откроется 27 октября под названием «Моя "больная" реальность» и будет идти в течение ноября. Работы будут выставлены в Кузбасском центре искусств.
Меллин окончил художественную школу в 2003 году, сейчас работает в Кузбасской клинической больнице им.С.Беляева. Из-за пандемии медик перешел в ковидный госпиталь в перинатальной клинике города Кемерово. Во время перерывов он рисовал пациентов и коллег.
На данный момент, по сведениям оперштаба Кузбасса, в регионе выявлено 13 тыс. 827 случаев заражения коронавирусом. С мая в регионе от инфекции скончались 186 человек, двое – за последние сутки.