Минкультуры разработало формы подачи заявления о возврате билетов из-за болезни

Соответствующий проект приказа ведомства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Формы заявлений о возврате билетов и абонементов на мероприятия по инициативе посетителя предусмотрены в случае его болезни или смерти члена семьи, отмечается в документе.

Ранее Правительство РФ выпустило постановление от 18 сентября 2020 года, которым были утверждены правила возврата билетов на концерты, спектакли, выставки и экскурсии, а также за абонементы. Вернуть деньги за билет в соответствии с этими правилами можно в случае болезни самого посетителя, его близких родственников или по другим причинам.

Минкультуры РФ разработало четыре формы заявлений о возврате. К своему заявлению инициатор должен приложить сам билет, подтверждающий заболевание документ или копию свидетельства о смерти родственника.

При переоформлении льготного билета, выданного на конкретного человека, на другое лицо требуются документы, которые подтверждают льготы лиц, участвующих в обмене.