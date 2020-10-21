Хор имени Пятницкого поехал на гастроли в рамках проекта «Мы – Россия»

21.10.2020
В период с 20 по 25 октября ансамбль даст концерты в Кыштыне, Самаре, Челябинске, Казани и Ульяновске.Программа проекта продлится гастролями Государственного академического ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова, который выступит в Тобольске, Тюмени, Кургане 22–24 октября.
Оренбургский государственный академический русский народный хор выступит в Саратове, Пензе, Кузнецке, Ульяновске, Саранске, Павлове, Йошкар-Оле и Кирове 2–9 ноября. Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан выступит с концертами в Уфе, Миассе, Учалы, Йошкар-Оле, Сургуте, Нижневартовске, Когалыме и Москве 7–29 ноября.