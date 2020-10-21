В Ярославле пройдет Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов

Мероприятие будет идти с 8 по 13 ноября 2020 года, сообщила пресс-служба «Росконцерта».

Специальность «Классический танец» завершает четырехлетний цикл крупнейшего отечественного балетного состязания, говорится в сообщении.

«Традиционно участников и гостей мероприятия ждет интереснейшая внеконкурсная программа. Просветительские мероприятия, посвященные истории балета, дадут возможность каждому ощутить незримую связь времен, объединяемых в красоте и величии хореографии», – цитируется в сообщении министр культуры РФ Ольга Любимова.

8 сентября в 16.00 в фойе Большого зала концертно-зрелищного центра «Миллениум» состоится пресс-конференция с участием почетного гостя конкурса, народного артиста России Николая Цискаридзе, а также членов жюри: художественного руководителя Марийского государственного театра оперы и балета имени Э. Сапаева, Министра культуры, печати и по делам национальностей Марий Эл, народного артиста республики Марий Эл Константина Иванова, генерального директора международной федерации балетных конкурсов Сергея Усанова и других.

Они подробно расскажут о финале четырехлетнего цикла специальностей, являющем собой отборочный этап к XIV Международному конкурсу артистов балета и хореографов, который состоится 5-15 июля 2021 года на сцене Большого театра России.

Откроется Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов 8 ноября в 18:00 Вечером балета Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. Ее выпускники и учащиеся исполнят фрагменты из балета П.И. Чайковского «Щелкунчик» (хореография – Василий Вайнонен) и одноактного балета «Фея кукол» на музыку Йозефа Байера (хореография – Константин Сергеев), а также легендарный номер «Танец дня и ночи» из оперы А. Понкьелли «Джоконда».

Первым событием внеконкурсной программы станет фотовыставка известного балетного фотографа, блогера и главного редактора популярного журнала о балете La Personne Алисы Аслановой. Вернисаж состоится 8 ноября в 17:00 в фойе Большого зала КЗЦ «Миллениум».

Гости смогут посмотреть премьерный спектакль Марийского театра оперы и балета «Бахчисарайский фонтан» (11 ноября, 19:00). Для детской аудитории конкурса в Ярославском государственном театре юного зрителя им. В. Розова состоится показ балета Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. Сац «Стойкий оловянный солдатик» (музыка Леонида Любовского, хореография Георгия Ковтуна). Сказка с трюками и танцами начнется в 19.00 9 ноября.

В рамках партнерства с Госфильмофондом, Мосфильмом и Союзмультфильмом будет организована секция «кино», которая представит ретроспективу фильмов и мультипликационных работ, посвященных балету. Среди них – анимационные картины «Фантазия» (1940 г.), «Балерина на корабле» (1969 г.), «Щелкунчик» (1973 г.), «Балерина» (2016 г.), киноленты Галатея» (1977 г.), «Анна Каренина» (1974 г.) и другие.

Для проведения мастер-классов в Ярославль приедут признанные мастера мировой сцены и педагоги: народный артист России, ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе (9 ноября), заслуженный артист Украины, художественный руководитель балета Новосибирского оперного театра, премьер Мариинского театра Денис Матвиенко (11 ноября), прима-балерина Большого театра, народная артистка России Екатерина Шипулина (12 ноября). Отдельную лабораторию классического танца проведет заслуженный артист России, профессор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Илья Кузнецов (8-13 ноября).

Интересные факты об истории балета и классическом наследии расскажет для всех желающих (по предварительной записи) известный балетный критик, преподаватель истории балета и истории театра МГАХ и РАТИ Виолетта Майниеце (9-12 ноября).

Актуальные проблемы и перспективы специальности «Классический танец» обсудят эксперты журнала «Балет» в рамках круглого стола «Классический танец» 11 ноября. Начало – в 12:00 (конференц-зал). Второй круглый стол совместно с Международной федерацией балетных конкурсов будет посвящен подведению итогов и окончанию очередного цикла Всероссийского конкурса артистов балета и хореографов и актуальным проблемам его номинаций: классический, современный, народно-сценический и характерный танец, искусство хореографа.

Конкурсные состязания пройдут 10-12 ноября в двух возрастных категориях: младшей (юноши и девушки от 14 до 18 лет) и старшей (мужчины и женщины от 19 до 27 лет включительно). Результаты II тура будут объявлены 10 ноября, III тура – 12 ноября.

Торжественное закрытие Всероссийского музыкального конкурса и гала-концерт лауреатов состоится в 13 ноября в 19:00.