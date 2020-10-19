Минкультуры России обсудит программу развития частных музеев

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Статс-секретарь – замминистра культуры Алла Манилова встретилась с гендиректором Государственного Эрмитажа, президентом Союза музеев России Михаилом Пиотровским. В ходе беседы были затронуты вопросы работы музея в период действия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса.

Также обсуждались новые выставочные проекты, межмузейное сотрудничество и подготовка программы развития частных музеев страны.

В разговоре Михаил Пиотровский продемонстрировал Маниловой систему маршрутизации потоков посетителей. Благодаря системе удалось полностью предотвратить встречное движение групп и отдельных гостей, сделав визит в музей еще более безопасным.

По словам Маниловой, новая система стала примером идеально осмысленного и дифференцированного музейного предложения для посетителей.

В ходе беседы Пиотровский и Манилова договорились о том, что в скором времени в Союз музеев России будет передан проект Программы развития частных музеев страны. В дальнейшем, в конце 2020 года программу подпишут Минкультуры России, Союз музеев и Ассоциация частных музеев России.