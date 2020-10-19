Театры Новосибирска приостановили показы спектаклей

19.10.2020
Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» объявил о приостановке показов запланированных спектаклей. Театр будет закрыт с 22 по 27 октября, сообщили в его пресс-службе.
Все купленные билеты остаются действительны. Их можно будет использовать после того, как театр снова откроется.
Ранее об отмене спектаклей с 16 по 23 октября сообщил Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева. В театре объяснили решение «обострением сезонных респираторных заболеваний».
Билеты на спектакли, которые были отменены, можно сдать до 28 декабря 2020 года по месту покупки, говорится в пресс-релизе НГДТ.
Новосибирский академический драматический театр «Красный факел» приостановил показы всех спектаклей до 25 октября. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции складывается крайне неблагоприятно, отметили в театре.