Основатель театра «Тень» Илья Эпельбаум умер от коронавируса в 59 лет

О смерти режиссера сообщил поэт Лев Рубинштейн в разговоре с ТАСС.

По словам поэта, Эпельбаум умер днем в воскресенье в результате тяжелой болезни, осложненной коронавирусной инфекцией. «У него были тяжелые сопутствующие обстоятельства», – пояснил Рубинштейн.

Дату прощания и похорон сообщат позднее.

Илья Эпельбаум родился в Москве 21 июля 1961 года. Окончил Московское высшее художественно-промышленное училище им. С. Г. Строганова.

В 1988 году с Майей Краснопольской создал театр теней и кукол «Тень». Поставил спектакли «Сказка без названия», «Волшебная дудочка», «Щелкунчик», «Легенда о Тем-Лине», «Метаморфозы», «Балет бумажных теней», «Домашний театр», «Красные шапочки», «Гамлет для малышей» и другие. Несколько раз становился лауреатом премии «Золотая маска».