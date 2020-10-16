В Грозном состоится II фестиваль национальных театров «Федерация»

Смотр пройдет с 17 по 25 октября, передает пресс-служба Минкультуры РФ.

Фестиваль организован Минкультуры России, Союзом театральных деятелей РФ и правительством региона. На смотр приедут творческие коллективы Мордовии, Дагестана, Башкортостана, Кабардино-Балкарии, Карелии, Коми, Татарстана, Марий Эл, Хакасии, Северной Осетии – Алании, Коми-Пермяцкого округа и Чечни.

В течение восьми фестивальных дней зрители увидят четырнадцать спектаклей, поставленных по национальной, русской и мировой классике. Кроме театральной программы, гостей фестиваля ожидают мастер-классы, творческие встречи, круглые столы, лаборатории и образовательные программы по разным направлениям.