Стоянка неандертальцев в Париже рассказала об их мастерстве и небрежности

Об открытии ученых Национального института превентивных археологических исследований Inrap сообщает газета Le Figaro.

Доисторическую стоянку неандертальцев нашли у берегов Сены в пригороде Парижа Клиши-ла-Гаренн. Найденные здесь предметы, созданные в леваллуазской технике обработки кремня, датируются эпохой среднего палеолита между 350 тыс. лет и 45 тыс. лет до нашей эры.

Археологи нашли стоянку во время перестройки Большого Парижа. Это первая неандертальская стоянка, найденная после начала раскопок в XIX веке в крупных каменоломнях Клиши-Леваллуа, в северо-западном пригороде Парижа, где была впервые открыта техника Леваллуа.

По словам руководителя раскопок Софи Клеман, особенность найденной стоянки в том, что она существовала в течение очень короткого периода времени. Судя по виду найденных тут орудий, у неандертальцев возникла срочная необходимость изготовления изделий из кремня. Достигнув своих целей, возможно, связанных с разделкой добытых на охоте туш животных, они бросили орудия на месте и ушли.

Ученые делают вывод, что носители леваллуазской техники настолько хорошо владели её, что могли позволить себе сделать несколько орудий прямо на месте и затем бросить их тут же. По мнению Клеман, это говорит об отсутствии у неандертальцев логики и понятия о рентабельности, которые впоследствии стали характерным для сапиенсов.