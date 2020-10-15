Толстоганова сыграет психотерапевта для жителей Рублевки в третьем сезоне «Содержанок»

Продолжение сериала снимают режиссер проектов «Точка» и «Братья Карамазовы» Юрий Мороз, сообщили в пресс-службе сервиса Start.

Съемки сериала стартовали в Москве. По словам Толстогановой, ее героиня появляется во вселенной «Содержанок» появляется впервые.

«Ее зовут Эмма, она опытный психотерапевт и коуч. Красивая, умная, ироничная, самодостаточная и свободная женщина. Работает с "рублевскими женами" и чиновниками. В один прекрасный день у нее появляется новый клиент - Игорь Долгачев, которого играет Сергей Бурунов», – цитирует актрису пресс-служба.

Главную роль в третьем сезоне сериала снова сыграет дочь режиссера Дарья Мороз.