Директором департамента музеев и внешних связей Минкультуры стал Александр Воронко

Об этом сообщает в четверг пресс-служба ведомства.

Ранее Александр Воронко занимал должность первого зампредседателя комитета по культуре Санкт-Петербурга, указывается в сообщении.

С 23 июля 2018 года до января 2020 года главой департамента музеев был Владислав Кононов. После этого врио главы департамента был Алексей Мудров, в августе его заменила Наталия Чечель, до этого занимавшая должность замдиректора департамента.

Александр Воронко родился в 1968 году. Окончил Таллинское высшее военно-политическое строительное училище, Санкт-Петербургский государственный университет и Северо-Западную академию государственной службы.

В течение 10 лет занимал различные должности в администрации губернатора Санкт-Петербурга и администрации Приморского района Санкт-Петербурга. В 2013 году был назначен на должность зампредседателя комитета по культуре Санкт-Петербурга, с 2015 года стал первым зампредседателя комитета.