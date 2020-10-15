Главная героиня российского сериала «257 причин, чтобы жить» получила приз в Канне

Актриса Полина Максимова победила в номинации «Best performance», сообщила пресс-служба сервиса Start.

Актрису наградили за роль Жени Коротковой, которую она исполнила в первом сезоне сериала видеосервиса Start «257 причин, чтобы жить», говорится в сообщении.

В конкурсе Canneseries было пять номинаций, в том числе «Лучший сериал», «Лучший сценарий», «Лучшее музыкальное сопровождение» и «Лучший актерский ансамбль».

Максимова играет 30-летнюю женщину, которой предстоит осуществить все неисполненные мечты после излечения от тяжелой болезни. Кроме нее, в сериале сыграли Анна Невская, Сергей Годин, Егор Корешков, Роман Маякин и другие.