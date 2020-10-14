В финал премии «Новые горизонты» вышли пять писателей

Имена финалистов литературной премии "Новые горизонты" объявили в среду на пресс-конференции в ТАСС.

На награду претендуют Михаил Гаехо («Человек послушный»), Владимир Покровский («Фальшивый слон»), Владимир Калашников («Лига выдающихся декадентов»), Павел Иевлев («Календарь Морзе») и Дмитрий Захаров («Средняя Эдда»).

Премия вручается каждый год за оригинальное по тематике, стилю и образам художественное произведение фантастического жанра. Цель премии – отметить выдающиеся тексты и поощрить авторов, расширяющих границы жанра и исследующих территории, находящиеся за пределами традиционных литературных полей.

Как рассказала председатель жюри Мария Галина, всего в лонг-листе было 21 произведение, почти все они по-своему замечательные. «Там практически нет научной фантастики. Это антиутопии, остросоциальные романы. Интересна премия "Новые горизонты" тем, что она выводит на свет именно тенденции, то что сейчас важно», – рассказала он.

Кроме традиционной награды, автор-победитель получит приз в 100 тысяч рублей. Его имя будет объявлено позднее.