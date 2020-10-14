Болезнь Хаматовой привела к отмене премьеры «Горбачев»

Три премьерных показа спектакля в Государственном театре наций отменены, сообщили в пресс-службе театра.

Чулпан Хаматова должна была исполнить главную роль в премьере. «"Нам очень жаль, но премьерные показы спектакля "Горбачев" 14, 16 и 17 октября отменяются в связи с болезнью актрисы», – сообщили в пресс-службе.

Роль самого Горбачева в спектакле исполняет художественный руководитель театра Евгений Миронов. Хаматова играет роль супруги советского лидера, Раисы Максимовны.

Сдать приобретенные в кассе билеты можно в течение 9 дней после отмененного показа. Оплачивавшим билеты банковской картой необходимо иметь для процедуры возврата паспорт, средства будут переведены в срок от 3 до 14 дней.

Спектакль основан на документальных источниках, в том числе мемуарах супругов, помощников Горбачева и биографических книгах. Премьера постановки прошла 10 октября, следующие показы состоятся в ноябре.