Воспитанники детдомов и приютов Петербурга представили новое прочтение «Илиады»

Премьера спектакля «Илиада-2020» состоялась 11 октября, сообщает Piter . tv .

Представление прошло в рамках проекта «Театральный дом», который запустили Благотворительный фонд «Подари мне крылья» и Социально-художественный театр. Благодаря им у детей появилась возможность не только играть на сцене, но и принимать участие в работе над постановками вместе с режиссером.

Молодые актеры гастролируют с дебютным проектом «Одиссея 2к19», выступая на таких фестивалях театрального искусства, как «ВербатимФест», «Арлекин» и «Особый взгляд».

Главной темой спектакля «Илиада-2020» стала война, показанная через истории детей, столкнувшихся с предательством, ненавистью и смертью. Ребята поразмышляли о причинах войн и их последствиях, разделив войны на глобальные и межличностные, происходящие в каждом дворе, школе, семье и даже внутри человека.

Зал долго не отпускал со сцены юных артистов, зрители выходили после спектакля с мокрыми глазами, передает телеканал. Актеры тоже признавались журналистам, что им было трудно сдержать слезы.

Театральный вечер на сцене продолжился поздравлением одной из артисток с Днём рождения. Во время финальных аплодисментов зрительский зал стал свидетелем предложения руки и сердца, передает телеканал.