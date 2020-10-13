Театр имени Вахтангова в 300-й раз представит спектакль «Евгений Онегин»

Зрители впервые увидели спектакль 13 февраля 2013 года, рассказала пресс-атташе театра Елена Кузьмина в разговоре с ТАСС.

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова сыграет спектакль по роману Александра Пушкина в постановке художественного руководителя труппы Римаса Туминаса. Премьера спектакля состоялась в день 130-й годовщины со дня рождения основателя Театра Евгения Вахтангова.

Над идеей, композицией и постановкой работал худрук театра Римас Туминас вместе с соавторами, которыми стали композитор Фаустас Латенас, сценограф Адомас Яцовскис, художник по костюмам Мария Данилова и хореограф Анжелика Холина.





По словам Кузьминой, каждое представление спектакля проходит с аншлагом. Спектакль объехал весь мир от Китая до Америки и Канады и стал лауреатом множества премий. «Онегин» так востребован, что театру пришлось подготовить дубликаты декораций и костюмов для того, чтобы участвовать в многочисленных поездках, подчеркнула пресс-атташе.