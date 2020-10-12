Ассоциация музыкальных музеев и коллекционеров запустила флешмоб «Чайковский объединяет мир»

Акцию поддержал Российский национальный музей музыки, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.

Специальный проект подготовлен в честь 180-летия со дня рождения композитора. В рамках флешмоба все почитатели творчества Петра Ильича Чайковского могут совместно исполнить одно из его произведений.

Участие в акции не ограничено ни возрастом, ни местонахождением или профессиональным уровнем исполнителя. Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно лишь заполнить анкету участника, произнести на камеру слова «Чайковский объединяет мир» и записать исполнение фрагмента «Вальса цветов» из балета «Щелкунчик».

Результат коллективного творчества представят в ноябре на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.

Флешмоб реализован в рамках федеральной инициативы «Творческие люди» нацпроекта «Культура».