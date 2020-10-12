Ассоциация музыкальных музеев и коллекционеров запустила флешмоб «Чайковский объединяет мир»

12.10.2020
Специальный проект подготовлен в честь 180-летия со дня рождения композитора. В рамках флешмоба все почитатели творчества Петра Ильича Чайковского могут совместно исполнить одно из его произведений.
Участие в акции не ограничено ни возрастом, ни местонахождением или профессиональным уровнем исполнителя. Чтобы присоединиться к флешмобу, нужно лишь заполнить анкету участника, произнести на камеру слова «Чайковский объединяет мир» и записать исполнение фрагмента «Вальса цветов» из балета «Щелкунчик».
Результат коллективного творчества представят в ноябре на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме.
Флешмоб реализован в рамках федеральной инициативы «Творческие люди» нацпроекта «Культура».