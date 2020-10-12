Правительство вдвое снизило НДС на электронные и аудиокниги об образовании, науке и культуре

Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает сайт правительства.

Мера позволит сделать электронные и аудиокниги дешевле и доступнее для покупателей, заявил премьер. В соответствии с документом на электронные и аудиокниги, связанные с образованием, наукой и культурой, распространяется льготная 10-процентная ставка НДС.

«Льготная ставка сделает электронные и аудиокниги дешевле и доступнее для покупателей. Многие читатели считают их более удобными», — заявил премьер. При этом снижение НДС позволит поддержать книжную отрасль, считает политик.

Каким образом будут определяться книги, которые связаны с образованием, наукой и культурой, в постановлении не уточняется. В 2019 году обычный НДС на книги был установлен на уровне 20% от цены товара, до этого он составлял 18%.