В Турции найдена могила древнегреческого поэта Арата

Открытие сделали турецкие археологи, работавшие на юге страны, пишет издание Daily Sabah.

Ученые нашли гробницу, в которой, по их мнению, был похоронен древнегреческий поэт Арат из Сол, в своей время пользовавшийся большой известностью. Единственное сочинение поэта, полностью сохранившееся до наших дней – дидактическая поэма «Явления», в которой он переложил на стихи труд по астрономии Евдокса Книдского.

Раскопки ученых шли в провинции Мерсин на месте древнего города Солы, где Арат жил в 315−240 гг. до н. э. В честь Арата астрономы назвали кратер на Луне. В 276 г. до н. э. поэт был представлен ко двору македонского царя Антигона II Гоната.

В ходе исследований археологи нашли мемориальную гробницу, окруженную двумя рядами шестиугольных структур и арками. Ранее на месте древнего города были раскопаны улицы с колоннами храмов, а также порт, баня и театр.