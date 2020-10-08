Найденный на Куликовом поле обломок креста-энколпиона войдет в экспозицию музея

Об этом рассказал замдиректора по научной работе музея, археолог Андрей Наумов на пресс-конференции в МИА «Россия сегодня».

По его словам, осенью этого года эксперты музея-заповедника продолжили поиск реликвий на поле Куликовской битвы, у деревни Хворостянка Куркинского района Тульской области. Особое внимание было уделено участкам, где археологи уже находили скопления артефактов.

Общая площадь поисковых работ достигла около двух с половиной тысяч квадратных метров. В этом сезоне ученые впервые провели глубинные исследования с помощью гусеничного бульдозера, выбираемый с помощью которого грунт многократно проверялся металлодетекторами.

На данный момент ученые получили целую серию интересных находок, оставшихся со дня сражения на Куликовском поле. По словам Наумова, это еще раз подтверждает правильность локализации поля битвы.

По его словам, на поле были найдены наконечник стрелы, железная накладка и фрагмент креста-энколпиона. Такие кресты были статусными предметами, дорогими, приобрести и носить их могли лишь привилегированные слои феодального общества – дружинники, воины, землевладельцы, боярство и князья, рассказал Наумов.