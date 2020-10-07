Вечер памяти Дмитрия Хворостовского пройдет в Мариинском театре

Мероприятие состоится 26 октября на сцене Мариинского-2, сообщила пресс-служба театра.

В памятном концерте примут участие друзья певца, а также такие звезды мировой сцены, как Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков и Екатерина Семенчук. Кроме того, свои выступления посвятят памяти выдающегося певца выступят молодые солисты театра, лауреаты XVI Конкурса имени Чайковского Владислав Куприянов и Айгуль Хисматуллина. В сопровождении Симфонического оркестра театра исполнители споют известные арии и дуэты из русской и европейской оперной классики.

В Мариинском театре голос Дмитрия Хворостовского звучал на нескольких концертах в 1990-е и 2000-е годы, а также в «Царской невесте» с Ольгой Бородиной и «Пиковой даме», с артистами труппы в «Дон Карлосе», «Войне и мире», «Евгении Онегине» на сцене Метрополитен-оперы, гастроли на фестивале в Миккели.

«Его первый диск на студии Philips Classics Records мы записали вместе – "Арии из опер Чайковского и Верди” с Роттердамским филармоническим оркестром. Потом были записи с Мариинским театром – “Песни и пляски смерти” Мусоргского, “Иоланта” Чайковского, незабываемые три арии из “Демона” Рубинштейна и “Царская невеста” Римского-Корсакова». Говоря о певце Валерий Гергиев подчеркивал, что они дружили долгие годы, а совместная работа всегда приносила огромное удовольствие. «Дмитрий был настоящим профессионалом, поэтому все его выступления, все записи были великолепны. По-другому он не умел», – приводит пресс-служба театра слова Валерия Гергиева.