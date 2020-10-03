В бывшей женской гимназии 1911 года в Сортавале открылась модельная библиотека

03.10.2020
Модельная библиотека открылась на базе межпоселенческой районной библиотеки в центре карельского Приладожья. Современный социально-культурный комплекс создали в рамках «Нацпроекта» в здании исторического памятника, признанном объектом культурного наследия.
Библиотека расположена в историческом центре города, её ежегодно посещают более 90 тысяч человек, говорится в сообщении. За счет федерального бюджета в отремонтированные залы библиотеки закупили новую мебель, компьютерное оборудование и оргтехнику, сделав помещения современным социально-культурным пространством.
На первом этаже исторического здания оборудована доступная среда для людей с инвалидностью. Созданы все возможности для проведения кинопоказов и презентаций.